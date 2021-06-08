Нужен программист Laravel (только backend).

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок2266 просмотров

Необходимо сделать сайт по аналогии с этим https://autoastat.com/ru/ и с него же парсить информацию.

Кратко:

1. Полная копия сайта autoastat.com, немного меняется дизайн

2. Парсится вся информация с autoastat.com

3. Сайт на 2х языках - русский и английский

4. Никаких калькуляторов

5. Платных аккаунтов не будет. Вся информация на сайте бесплатана.

Присылайте примеры своих работ. Нужен только backend.

Laravel
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