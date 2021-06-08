Создать сайт аналогичный этому https://cutt.ly/VnWeFku
Нужен программист Laravel (только backend).
Необходимо сделать сайт по аналогии с этим https://autoastat.com/ru/ и с него же парсить информацию.
Кратко:
1. Полная копия сайта autoastat.com, немного меняется дизайн
2. Парсится вся информация с autoastat.com
3. Сайт на 2х языках - русский и английский
4. Никаких калькуляторов
5. Платных аккаунтов не будет. Вся информация на сайте бесплатана.
Присылайте примеры своих работ. Нужен только backend.
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