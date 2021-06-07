Создание лендинга юр. услуг.

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Закрыт40 заявок1833 просмотра

Нужно создать сайт с инфографикой и меньшим кол-вом текста для привлечения клиентов на тему юр. услуги.

4 года назад
prezedent
Евгений 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Настя
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
19 часов назад
41 отзыв(-1)
4 года назад
Георгий
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Эмма
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Роман
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Илья
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Владимир
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Данила
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Владимир
 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Наталья
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Валерия
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Анна
 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Яна
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Вера
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
18 минут назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Александр
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 отзыва
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Абакар
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
Виктория
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Максим
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
60 отзывов
4 года назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
155 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Дубовик
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Илья
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов
4 года назад
Евгений
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
84 отзыва
4 года назад