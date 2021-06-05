Разработать личный кабинет с Реферальной программой.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок1996 просмотров

Добрый день. 

Меня интересует возможность создание сайта с личным кабинетом, в котором будет прописана  реферальная программа регистрирующихся участников.  

4 года назад
guest_16229044362696
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Михаил
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов
4 года назад
Али
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
23 отзыва
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
4 года назад
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Олег
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Юлдошев
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • LandingPage на WordPress

    Всем привет! Нужен Landing желательно на WordPress! Для чего нужен? Для запуска нового продукта с возможностью оформления заказа через заявку на сайте, но без корзины и оплаты онлайн. Что за ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт, простой, 5 страниц. С дизайном

    $200

    Здравствуйте, необходимо сделать сайт из 5-6 страниц, с классным дизайном. На Wordpress верстку. Есть заготовка(прототип). Нужно лишь завернуть в хорошую упаковку с индивидуальным дизайном. Обязательно адаптировать к мобильной версии, это очень важно!

    WordPress
    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт по материнскому капиталу в краткие сроки

    Необходимо создать сайт по материнскому капиталу в максимально кротчайшие сроки (можно использовать конструктор) используя фирменый стиль.Наполнить контентом используя материалы из сайтов конкурентов. Необходимо оценить задание изучив все материалы. В ответ Цена и срок ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт

    Необходимо создать сайт с мобильной версией для услуг "мастер на час".

    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Программист (возможно студент), нужно создать сайт-агрегатор для АН

    Ищем программиста (возможно студента), умеющий разрабатывать платформы, приложения, роботы, чат-боты в сфере - агентство недвижимости. Условия работы: удаленно, з/п по договоренности. Нужно создать сайт-агрегатор по загородной недвижимости Крыма, с таким функционалом: ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Одностраничник с нуля, под ключ

    $465

    Одностраничник для привлечения клиентов и продажи товаров через интернет/ Нужны всплывающие окна при нажатии с обратным звонком и другое – с обратной связью (указание телефона для звонка клиенту). Строка поиска по каталогу. ...

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Web-сайт

    Необходимо разработать простой дизайн и сайт-визитку (5 страниц) по шаблону.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Wordpress-разработчик

    Сделать для сайта на вордпрессе - https://stroy-montag.org/project/ - "опции" для проектов по "материалу" , т.е. 1 проект, был доступен с разным материалам и цена менялась при выборе материала - формиролась URL ссылка фильтров ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    4 года назад