LandingPage на WordPress

Всем привет!

Нужен Landing желательно на WordPress!

Для чего нужен?

Для запуска нового продукта с возможностью оформления заказа через заявку на сайте, но без корзины и оплаты онлайн.

Что за продукт?

Морской коллаген

Чего хочется?

Что бы Landing выглядел дорого и внушал доверие!

Что хочу от исполнителя?

Помощь в составлении всех шагов для подготовки материала который нужно разместить на странице.

Качественно выполненная работа!

Задавайте вопросы!

Указывайте цены только не за все деньги мира)