Нужно сделать креативный лендинг на Tilda образцы дизайна что нравятся (тема корпусная Мебель под ключ): https://mebel-pvm.com.ua/ https://kievmebli.com.ua/ https://rdwood.com.ua/ https://gros.design/own/ru/?fbclid=IwAR1rmmBpeG5HlQO52rJdFZI1lk9G6B7g5DJVLRiR1vPRe4n9DJVNUtP55ps_aem_AVMtP09BF4TtF2X6PeOTAnqx_ODPKsoESq7KxsmrHZgZDSIvMe7dDRq0oNKkXthPF6dAPV5eK_JLFp19SGiMQaqjCLG1tu4yy-776Mn9hySrlw
Нужно сделать копию сайта
Нужно сделать копию сайта https://chaevieprosto.ru Внести небольшие изменения , привязать форму обратной связи , выложить на хостинг
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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