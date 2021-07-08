Нужно сделать копию сайта

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Завершен14 заявок1661 просмотр

Нужно сделать копию сайта https://chaevieprosto.ru Внести небольшие изменения , привязать форму обратной связи , выложить на хостинг

4 года назад
digin
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
4 года назад
$70
5 дней
Всё хорошо
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
4 года назад
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Александр
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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Мария
 
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4 года назад
Юрий
 
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Али
 
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15 лет в сервисе
Был
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4 года назад
Михаил
 
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4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
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Юлия
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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Атай
 
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Александр
 
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Был
час назад
287 отзывов
4 года назад
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37 лет
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Лучший разработчик сайтов марта

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