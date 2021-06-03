Сайт под ключ на WordPress

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Закрыт8 заявок530 просмотров

Требуется сайт для компании работающей в сфере Automotive.

Из материала есть лишь логотип. 

Фотоматериал выбирается на стоке (https://depositphotos.com) и на каждое фото предоставляется ссылка.

Фото покупает заказчик. 

Админка должна быть сделана интутивно с использованием ACF так что бы всё удобно редактировалось (фото, тексты и т.д.). 

Количество плагинов должно быть минимально, отдельный плагин для смены лого не принимается как выполненная работа. До окончательного выбора исполнитель показывает на примере, как выглядит админка сайта, который он уже делал, есть некоторые моменты которые важны и будет большой плюс увидеть это наперёд. Альтернативно я могу показать как это долно выглядеть с моей точки зрения. 

Сайт будет по началу состаять из главной, страницы услуг и нескольких обычных статических текстовых страниц (один шаблон на все текстовые). 

Пожалуйста пишите, что входит в Вашу цену! Так же хотелось бы знать приблизительные сроки с момента старта. 

Примеры работ приветствуются. 

На вопросы отвечу в течении дня в личку. 

Оплата: предоплаты не будет ни в каком случае. Только по факту выполненных работ, либо через безопасную сделку. 

WordPress
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substanz
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