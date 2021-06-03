Нужно сделать креативный лендинг на Tilda образцы дизайна что нравятся (тема корпусная Мебель под ключ): https://mebel-pvm.com.ua/ https://kievmebli.com.ua/ https://rdwood.com.ua/ https://gros.design/own/ru/?fbclid=IwAR1rmmBpeG5HlQO52rJdFZI1lk9G6B7g5DJVLRiR1vPRe4n9DJVNUtP55ps_aem_AVMtP09BF4TtF2X6PeOTAnqx_ODPKsoESq7KxsmrHZgZDSIvMe7dDRq0oNKkXthPF6dAPV5eK_JLFp19SGiMQaqjCLG1tu4yy-776Mn9hySrlw
Сайт под ключ на WordPress
Требуется сайт для компании работающей в сфере Automotive.
Из материала есть лишь логотип.
Фотоматериал выбирается на стоке (https://depositphotos.com) и на каждое фото предоставляется ссылка.
Фото покупает заказчик.
Админка должна быть сделана интутивно с использованием ACF так что бы всё удобно редактировалось (фото, тексты и т.д.).
Количество плагинов должно быть минимально, отдельный плагин для смены лого не принимается как выполненная работа. До окончательного выбора исполнитель показывает на примере, как выглядит админка сайта, который он уже делал, есть некоторые моменты которые важны и будет большой плюс увидеть это наперёд. Альтернативно я могу показать как это долно выглядеть с моей точки зрения.
Сайт будет по началу состаять из главной, страницы услуг и нескольких обычных статических текстовых страниц (один шаблон на все текстовые).
Пожалуйста пишите, что входит в Вашу цену! Так же хотелось бы знать приблизительные сроки с момента старта.
Примеры работ приветствуются.
На вопросы отвечу в течении дня в личку.
Оплата: предоплаты не будет ни в каком случае. Только по факту выполненных работ, либо через безопасную сделку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Вот тех задание https://drive.google.com/file/d/1FL8w7Pn2iJi7rmYaDN3SQqWOqNYb4rbo/view?usp=sharing Нужно реализовать на бесплатном простом шаблоне, за который не нужно платить + добавить форму заказа (поп ап скорее) Нужно сделать все согласно ТЗ и заполнить шаблон реальным ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать сайт визитку , полностью оптимизированного для поисковиков, для таксопарка по работе С Премиальным сегментом (Яндекс Ultima, Wheely). должны быть под домены для некоторых городов. Пример сайта. https://wheely.com/ru Антиспам "ТАКСИ"Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Предоставляем: Референт сайта, желаемый функционал, тексты, фото, видео контент. Сайт представительства Нужны: - создать сайт с нуля по аналогии в референсом (PHP) - настроить оптимизацию - ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, Ищу разработчика для сайта знакомстСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад
- $55
Добрый день! Хотим вставить на своём сайте iframe на сайт партнёра, но на сайте парнётра стоит как-то блокировка, если открывать сайт партнёра через iframe. Задача сделать так, чтобы мы ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать свежий дизайн, как на тильте, но на теме Диви. Присылайте свои работы и прайс, без опыта работы на этом плагине не принимаю. Крайний случай ЭлементореСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимый объём работ: 1. Зарегистрировать доменное имя; 2. Найти вменяемый хостинг; 3. Написать сайт-визитку с функцией бронирования багажа и возможностью переключения на 3-5 языков.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт4 года назад