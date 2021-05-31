Создание сайта для камеры хранения багажа

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Закрыт25 заявок2002 просмотра

Необходимый объём работ:

1. Зарегистрировать доменное имя;

2. Найти вменяемый хостинг;

3. Написать сайт-визитку с функцией бронирования багажа и возможностью переключения на 3-5 языков.

4 года назад
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Яна
 
32 года
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3 года назад
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4 года назад
Людмила
 
21 год
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Михаил
 
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Артем
 
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3 года назад
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Сайты «под ключ»
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Сайты «под ключ»
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