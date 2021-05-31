Сделать хороший многостраничный сайт
Создание сайта для камеры хранения багажа
Необходимый объём работ:
1. Зарегистрировать доменное имя;
2. Найти вменяемый хостинг;
3. Написать сайт-визитку с функцией бронирования багажа и возможностью переключения на 3-5 языков.
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