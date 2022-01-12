Веб-дизайнер

Привет! Меня зовут Полина , я веб-дизайнер

Разрабатываю сайты под ключ любой сложности

(одностраничные и многостраничные сайты, интернет-магазины, онлайн-школы, сайты для инфобизнеса)

К каждому проекту я подхожу со всей ответственностью и вовлеченностью

Создаю сайты с продающей структурой и пишу для них тексты

Работаю по договору,как самозанятая

Мои работы и подробную информацию обо мне можете посмотреть на моем сайте:

http://polina.babinets.tilda.ws/

Мой инстаграм: https://instagram.com/polina.babinets?utm_medium=copy..

Всегда рада новому сотрудничеству!