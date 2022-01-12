Веб-дизайнер
Привет! Меня зовут Полина , я веб-дизайнер
Разрабатываю сайты под ключ любой сложности
(одностраничные и многостраничные сайты, интернет-магазины, онлайн-школы, сайты для инфобизнеса)
К каждому проекту я подхожу со всей ответственностью и вовлеченностью
Создаю сайты с продающей структурой и пишу для них тексты
Работаю по договору,как самозанятая
Мои работы и подробную информацию обо мне можете посмотреть на моем сайте:
http://polina.babinets.tilda.ws/
Мой инстаграм: https://instagram.com/polina.babinets?utm_medium=copy..
Всегда рада новому сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Сайты «под ключ»
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$20/час
от $271от 14 дней
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