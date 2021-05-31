Витрина товаров с XML выгрузки

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Закрыт1 заявка2027 просмотров

Нужно запустить простенькую витрину товаров с XML фидов партнерской сети с периодическим обновлением по крону.  Подойдет Wordpress с шаблонным дизайном или Ваши варианты. Более подробно можем обсудить в ЛС.

WordPress
4 года назад
guest_15813995742617
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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