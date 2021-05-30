Нужен разработчик, который делал проекты по кейсы и тд в сфере КС:ГО

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки2219 просмотров

Для нового проекта требуется человек или команда, в портфолио которых есть проекты в сфере CS:GO, Dota2 и тд (разные гейминг проекты, просим сразу писать конкретные проекты, которые вы делали.Также указывайте вашу роль в этом проекте).Планируется создание сайт с интеграцией с STEAM в сфере гейминг. Планируется сайт схожий с csgofail (также планируется добавление нового типа товара: рулетка, кейсы и много другого). В отклике пожалуйста укажите сразу:1) Опыт создания подобных проектов.2) Ваша роль в этих проектах (основной разраб, часть команды и тд)3) Также ваш контакт ( в приоритете ТГ)

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