Сделать сайт по Техосмотру

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Завершен7 заявок1104 просмотра

Есть готовый сайт texosmotr888.ru

нужно сделать полностью такой же, информация на сайте полностью остаётся, можно использовать какой то копирайтинг. 

оформление нужно совершенно отличное от него. 

срок 2 дня. 

жду предложений

4 года назад
guest_15730551234338
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
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18 дней назад
4 года назад
$140
2 дня
Все отлично. Сайт сделали на высшем уровне.
Спасибо за сотрудничество.
kaikad
Кайрат 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
$88
2 дня
Escrow
На связь не выходит. Ничего не сделал.

Заявки фрилансеров

Дубовик
 
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