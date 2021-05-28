Доработка сайта на Open Cart

Сайт компании полиграфических услуг.

novik-art.com.ua

Нужно довести его до ума.

Задачи следующие:

1.Закончить верстку.

1.1 Добавить в пункте продукция каждому виду по странице (визитки, открытки и т.д.)

Приблизительно страница должна выглядеть как в примере: https://www.vizitochka.ua/konverti/konverti-e65 слева картинка продукта с правой стороны калькулятор для просчета. Все страницы будут типовыми. В некоторых пунктах могут добавляться страницы для перехода к конкретным меню например https://www.vizitochka.ua/konverti в случае конверты. Таких страниц будет две три.

1.2 В пункте ПОМОЩЬ нужно будет добавить страницы в текстовом виде пример http://novik-art.com.ua/zagalna-nformacya/yak-zamoviti. Всего таких текстовых страниц (они все однотипные) нужно добавить до 25 штук.

1.3 Добавить две страницы в пункте УСЛУГИ Тиснение и Вырубка пример страниц как должны выглядеть https://dpi.ua/tysnennia-ua. Задача расположить превью картинок виде слайдера (прокручиваться при нажатии) и возможность под каждой картинкой сделать кнопку для скачивания макета виде файла епс.

1.4 Оформить сайт согласно бренд бука компании (цветовая гамма, стиль, дизайн).

2. Сделать калькулятор для просчета стоимости продукции как в примере https://www.vizitochka.ua/konverti/konverti-e65 или https://wolf.ua/ru/digit-calc-saddle-stiched/ (наглядный пример калькулятора) задача создать дизайн калькулятора для простого и юзабильного использования. Все формулы и данные по калькулятору есть в ексель файле. Также сделать админку калькулятора юзабильной для изменения данных по калькулятору.

3. Добавить (доработать) корзину а также страницу оформления заказа с возможностью подключения базы новая почта для оформления заказа с доставкой и загрузкой макетов. На сайте создать возможность регистрации клиентов и сделать личный кабинет для них где они смогут просматривать свои заказы.

4. Подключить платежную систему /онлайн эквайринг.

5. Сайт должен бить на двух языках русский и украинский.

6. Проверить укр версию на орфографические и тафтологические ошибки .

7. Добавить плагин с выбором мессенджера для общения с заказчиками

8. Создать автоответчик с информированием клиента о принятии его заказа в работу. Вся информация есть в наличие как в виде формул, текстов и картинок, т.д.Как пример сбрасываю сайты моих конкурентов.

﻿1. https://www.vizitochka.ua/

﻿ 2. https://wolf.ua/

﻿ 3. https://dpi.ua/

﻿ 4. https://www.fastprint.ua/ru/