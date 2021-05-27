Разработать сайт-визитку на tilda

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок708 просмотров

Подробное ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1F69V-sqIaCiiR-Gf118ymr-u_uMByugzdXPtrQsd7L8/edit?usp=sharing

Tilda
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WEBZARYA
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