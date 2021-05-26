Разработка лендинга для веб студии

Нужно разработать сайт по техническому задания с современным качественным дизайном.

1. Первый Экран

Заголовок: Разработка сайтов на тильде.

Быстро - от 5 дней

Под ключ

Недорого - от 15 000 рублей

Нажатие клавиши запускает приложение на вашем смартфоне и откроет чат с нами.

О нас. При нажатии на эту кнопку откроется попап, в котором краткое описание нашей студии и фотография Владельца. Текст вставлен в виде его прямой речи.

Текст для попаба:

Стрелка - это веб-студия быстрых и недорогих сайтов.

Стрелка - это про то, как вам получать лиды с минимальными вложениями.

Разрабатывая сайты, мы будем фокусироваться на сути:

над офферами

над работой с логикой и смыслами блоков

над копирайтингом

«Стрелка» - это не про красоту, а про содержание.

Разрабатывая каждый сайт мы будем думать над тем, как получить от клиента заявку для вас.

2. Поможем решить бизнес задачи

-Нужны клиенты

-Улучшить имидж компании

-Обновить старый дизайн

-Запустить новую услугу

-Протестировать бизнес-идею

-Оформим внутренние страницы

3. Готовые предложения

- Лендинг 15 000 рублей (Когда нужно быстро и с минимальными требованиями. Если сайт будет носить информационный характер )

Шаблонный дизайн

7 дней

7 Блоков

Адаптивный дизайн

Оставить заявку

- Лендинг 30 000 рублей (Решение для тех, кто планирует запускать на сайт рекламу. С такого сайта будет больше заявок )

Эксклюзивный дизайн

21 день

12 Блоков

Продающая структура

Адаптивный дизайн

Оставить заявку

4. Переход к блоку без заголовка

- Сайтом удобно будет пользоваться со смартфоном и планшетов

- Можно самим вносить изменения

- Удобный редактор информации на сайте

- Настройка получения заявок с сайта сразу в месседжеры или на почту .

- Будет готов к запуску рекламы.

5. Портфолио

4 кейса будет

6. Процесс работы

1. Разработка технического задания.

2. Согласование текстовой концепции.

3. Демонстрация промежуточного этапа и внесение правок

4. Отрисовка полного дизайна, завершение проекта.

5. Подключение домена к сайту

6. Подключение почты и месседжеров для получения заявок

7. Обучение управлению сайтом

7. Вопрос-ответ

Нужно 8 блоков. Каждый раскрывается при нажатии.

8. Форма обратной связи

Получите коммерческое предложение: структуру сайта, варианты дизайна, стоимость и сроки реализации в формате 15 000 р. и 30 000 р.

Примеры дизайна:

https://woooow.tilda.ws/

https://chisto.tech/

https://flashfamily.ru/

https://lionadverts.com/

http://sabrinn.ru/

Адаптивный дизайн

Безопасная сделка