В прикрепленном файле описание что надо сделать, на самописный сайт сделать оплату , поставить кнопку, при клике на кнопку форма для заполнения, после формы перекидывает на сайт LIQPAY после удачной оплаты обратно на сайт. Кто ...
Разработка лендинга для веб студии
Нужно разработать сайт по техническому задания с современным качественным дизайном.
1. Первый Экран
Заголовок: Разработка сайтов на тильде.
Быстро - от 5 дней
Под ключ
Недорого - от 15 000 рублей
Нажатие клавиши запускает приложение на вашем смартфоне и откроет чат с нами.
О нас. При нажатии на эту кнопку откроется попап, в котором краткое описание нашей студии и фотография Владельца. Текст вставлен в виде его прямой речи.
Текст для попаба:
Стрелка - это веб-студия быстрых и недорогих сайтов.
Стрелка - это про то, как вам получать лиды с минимальными вложениями.
Разрабатывая сайты, мы будем фокусироваться на сути:
над офферами
над работой с логикой и смыслами блоков
над копирайтингом
«Стрелка» - это не про красоту, а про содержание.
Разрабатывая каждый сайт мы будем думать над тем, как получить от клиента заявку для вас.
2. Поможем решить бизнес задачи
-Нужны клиенты
-Улучшить имидж компании
-Обновить старый дизайн
-Запустить новую услугу
-Протестировать бизнес-идею
-Оформим внутренние страницы
3. Готовые предложения
- Лендинг 15 000 рублей (Когда нужно быстро и с минимальными требованиями. Если сайт будет носить информационный характер )
Шаблонный дизайн
7 дней
7 Блоков
Адаптивный дизайн
Оставить заявку
- Лендинг 30 000 рублей (Решение для тех, кто планирует запускать на сайт рекламу. С такого сайта будет больше заявок )
Эксклюзивный дизайн
21 день
12 Блоков
Продающая структура
Адаптивный дизайн
Оставить заявку
4. Переход к блоку без заголовка
- Сайтом удобно будет пользоваться со смартфоном и планшетов
- Можно самим вносить изменения
- Удобный редактор информации на сайте
- Настройка получения заявок с сайта сразу в месседжеры или на почту .
- Будет готов к запуску рекламы.
5. Портфолио
4 кейса будет
6. Процесс работы
1. Разработка технического задания.
2. Согласование текстовой концепции.
3. Демонстрация промежуточного этапа и внесение правок
4. Отрисовка полного дизайна, завершение проекта.
5. Подключение домена к сайту
6. Подключение почты и месседжеров для получения заявок
7. Обучение управлению сайтом
7. Вопрос-ответ
Нужно 8 блоков. Каждый раскрывается при нажатии.
8. Форма обратной связи
Получите коммерческое предложение: структуру сайта, варианты дизайна, стоимость и сроки реализации в формате 15 000 р. и 30 000 р.
Примеры дизайна:
Адаптивный дизайн
Безопасная сделка
Заявки фрилансеров
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