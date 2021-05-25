Создать сайт

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Закрыт14 заявок1907 просмотров

создать маломальский сайт без использования конструкторов, на определенную тематику, с полным кодом

достаточно будет пару позиций товаров, о нас, корзины и личного кабинета.

css/php/html

CSSHTMLPHP
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nicdekxd
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