Команда крутых специалистов PolarSky - это таланты с крутыми идеями, индивидуальным и творческим подходом к каждому клиенту.

Я представляю команду крутых специалистов - это таланты с крутыми идеями, индивидуальным и творческим подходом к каждому клиенту.

Мы не создаём скудные, скучные и безликие страницы. Наоборот, мы вносим краски, исправляем ошибки и помогаем продавать Ваш товар.

Над созданием вашего будущего классного сайта, да да, именно мега-крутого, будут трудиться профессиональные дизайнеры, верстальщики, программисты и конечно же sеошники.

На выдаче вы получите топовый sео-оптимизированный сайт, который будет ежедневно привлекать массу лидов, что в свою очередь, послужит увеличением прибыли в бизнесе.

Занимаемся back- и front-end разработкой 6 лет.

Любые сложные проекты. Всё осуществимо.

Возможно заключение договора и оплата услуг на ИП (без НДС).

Любой функционал осуществим, любые идеи реализуемы. Все сайты адаптивны под различного вида устройства.

Работаем только на фреймворк Yii2, на конструкторах — нет.

Базовая цена на разработку сайта, в зависимости от выбранного тарифа и набора услуг начинается от:

— сайт-визитка от 20 000 / 31 000 / 40 000 тысяч рублей

— корпоративный сайт от 30 000/ 46 000 / 60 000 тысяч рублей

— интернет-магазин от 50 000 / 66 000 / 80 000 тысяч рублей

— форум, соц. сети, онлайн- кинотеатр и многие другие интересные и сложные проекты от 150 000/ 200 000 тысяч рублей и выше

Точную стоимость можно рассчитать после заполнения Вами брифа и тех.задания. Никаких подводных камней и дополнительного выкачивания денег после оговоренной суммы не предусмотрено.

Сайт, — это лицо компании, бизнеса и его руководителя, на нём нельзя экономить. Работая с нами, Вы получаете готовый, качественный, грамотный и адаптивный сайт с уникальным дизайном.

Средний срок выполнения работ — 1 месяц.

Буду рада сотрудничеству с Вами!)