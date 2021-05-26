Мне нужен самый простой сайт на дипломный проект....нужно расписать о компании adobe, конкретно о его продукции. Сделать на главной странице историю компании. Ссылки на некоторые продукты и краткое обучения по этим продуктам. Информацию даю Я, вам просто добавить (локальный). Нужные языки для сайта: html,css. (и по возможности немного джавы)