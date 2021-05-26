Сайт

$48
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Завершен3 заявки336 просмотров

Мне нужен самый простой сайт на дипломный проект....нужно расписать о компании adobe, конкретно о его продукции. Сделать на главной странице историю компании. Ссылки на некоторые продукты и краткое обучения по этим продуктам. Информацию даю Я, вам просто добавить (локальный). Нужные языки для сайта: html,css. (и по возможности немного джавы)

CSSHTMLJava
4 года назад
guest_16219491562331
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

iba_lancer
Ибрагим 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$48
7 дней
Топчик, быстро и качественно
Все отлично

Заявки фрилансеров

iba_lancer
Ибрагим 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Юлия
 
22 года
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4 года назад
Андрей
 
32 года
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Был
день назад
85 отзывов
4 года назад

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