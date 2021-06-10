Создать простое приложение для управления проектами (аналог trello)

Реализовать серверную часть на node.js, а клиентскую на react

Приложение состоит из 4 страниц:

страница регистрации и авторизации пользователя;

Главная, на которой находятся все kanban-доски пользователя + возможность добавить свою кастомную доску;

Страница с самой kanban-доской;

Страница с диаграммой ганта, связанной с kanban-доской (при создании доски данные подгружаются в диаграмму ганта);

Страница с встроенным текстовым редактором (по типу vditor).

Особый дизайн приложению не требуется, достаточно главного меню и встроенного модуля в середине экрана. Для модулей приложения (kanban-доска, диаграмма ганта, текстовый редактор) легче и проще использовать готовые модули в виде встраиваемых компонентов. В базе данных хранить данные пользователей (логин пароль и т.д) и данные проектов из kanban-доски.

Крайний срок до 10.06.2021.

Скрины предварительные и примерные, у вас могут отличаться, в зависимости от подключаемых модулей