Создание сайта на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок1435 просмотров

Создать адаптивный сайт для юридической компании.

Основные требования

1) Адаптивный под разные устройства

2)Модуль городов (через папки) https://www.мой_сайт.ru/moskva/

3)структура сайта прикрепил в файле

4)требования к странице ( адаптирована под SEO продвижение)

5) правильная реализация sitemap.xml

6) примеры сайтов скину по требованию

7) еще момент согласование структуры страницы  до верстки

MODX
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