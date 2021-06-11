Нужно воссоздать структуру сайта https://www.kidfinland.ru/ и перенести на вордпрес. Важно сохранить рубрики, фильтры. Чтобы страницы были доступны по старым адресам. Карта сайта https://www.kidfinland.ru/karta-sajta/#.YKfr1i0zaUk Пишите сроки и стоимость работы.
Создать сайт под ключ
Необходимо создать сайт под ключ не на конструкторах по тематике автосервиса.
По сайту в дальнейшем планируется продвижение SEO, а также настройка контекста.
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