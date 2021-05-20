Установка на WordPress небольшого интернет магазина, без онлайн оплаты

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Закрыт7 заявок2391 просмотр

Бюджет небольшой, сразу извиняюсь перед акулами фриланса, но нужен относительно молодой(по опыту работы), начинающий специалист, по заданию всё стандартно, ничего сверхсложного нету.

Что требуется:

Установка на WordPress вёрстки(вёрстка уже готова), натяжка на ACF Pro(плагин для редактирования)

Настройка формы на почту, сбор всех инпутов и отправка письма

Так же будет отдельная страница новости, которую можно добавлять из админки и удалять, соответственно

Вообщем, базовый уровень знаний.

Ищу человека на продолжительное сотрудничество, только на бэкенд.

Пишите свои цены и сроки, если понравится результат работы, то будем в дальнейшем сотрудничать.

Но если не уверены в своих силах и знаниях, лучше не рискуйте, и не тратьте своё и моё время.

Желательно сразу пришлите похожие работы, если такие имеются. Это сразу Вас выделит из общей массы.

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VinoffAndrey
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