Установка на WordPress небольшого интернет магазина, без онлайн оплаты

Бюджет небольшой, сразу извиняюсь перед акулами фриланса, но нужен относительно молодой(по опыту работы), начинающий специалист, по заданию всё стандартно, ничего сверхсложного нету.

Что требуется:

Установка на WordPress вёрстки(вёрстка уже готова), натяжка на ACF Pro(плагин для редактирования)

Настройка формы на почту, сбор всех инпутов и отправка письма

Так же будет отдельная страница новости, которую можно добавлять из админки и удалять, соответственно

Вообщем, базовый уровень знаний.

Ищу человека на продолжительное сотрудничество, только на бэкенд.

Пишите свои цены и сроки, если понравится результат работы, то будем в дальнейшем сотрудничать.

Но если не уверены в своих силах и знаниях, лучше не рискуйте, и не тратьте своё и моё время.

Желательно сразу пришлите похожие работы, если такие имеются. Это сразу Вас выделит из общей массы.