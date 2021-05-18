Создать опцию для сайта на Вордпресс.

Необходимо оптимизировать скорость загрузки мобильной версии сайт https://dveri-pov.ru, то есть попасть в зелёную зону 90-100. Сайт сделан на Opencart 1.5.5.1.2, Возможно ли это? Если да, то сколько по времени необходимо и сколько стоит ...