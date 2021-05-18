Нужно создать сайт благотворительной организации (приют). Нужны следующие страницы: - Главная - Контакты - Стать волонтером - Пожертвовать +- 1 страница В кратчайшие сроки.
Создать опцию для сайта на Вордпресс.
Уважаемые специалисты, ниже описание задания.
Задача:
Создание дополнительного функционала для сайта на WordPress 5.3.x.
Версия для компьютера и моб.приложения.
(сам сайт будет создаваться с конца июня).
Описание функционала:
Необходимо создать опцию-функционал для строительного сайта.
Опция позволит зарегистрированному пользователю создавать свою презентационную
страницу типа лейдинга. Количество создаваемых страниц на сайте,- неограничено.
Предусмотреть возможность отправки сообщений посетителями сайта,- владельцу
презентационной страницы в его личный кабинет.
В личном кабинете пользователь сможет наполнить такую страницу текстом, фото, видео.
Корзина и платежный функционал не нужны.
Но предусмотреть возможность изначально бесплатного отображения презентационной
страницы на определенный срок, а далее уведомление пользователю о необходимости
внесения абонплаты,- в случае игнорирования, - опции его личного кабинета становятся
неактивными (заблокированными до внесения оплаты).
В личном кабинете установить плагины вордпресса создав блок Органайзер.:
Также в личном кабинете размещается график оплат.
Готовый функционал протестировать на валидаторе,
Код у функционала открытый.
Для функционала должны быть свои дизайны:
1 - для меню личного кабинета владельца презентационной страницы. Чтобы меню не имело
вид стандартной панели менджера Вордпресса.
2 - дизайны шаблонов презентационных страниц на выбор в личном кабинете пользователя.
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