Создать опцию для сайта на Вордпресс.

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Уважаемые специалисты, ниже описание задания.

Задача:

Создание дополнительного функционала для сайта на WordPress 5.3.x.

Версия для компьютера и моб.приложения.

(сам сайт будет создаваться с конца июня).

Описание функционала:

Необходимо создать опцию-функционал для строительного сайта.

Опция позволит зарегистрированному пользователю создавать свою презентационную

страницу типа лейдинга. Количество создаваемых страниц на сайте,- неограничено.

Предусмотреть возможность отправки сообщений посетителями сайта,- владельцу

презентационной страницы в его личный кабинет.

В личном кабинете пользователь сможет наполнить такую страницу текстом, фото, видео.

Корзина и платежный функционал не нужны.

Но предусмотреть возможность изначально бесплатного отображения презентационной

страницы на определенный срок, а далее уведомление пользователю о необходимости

внесения абонплаты,- в случае игнорирования, - опции его личного кабинета становятся

неактивными (заблокированными до внесения оплаты).

В личном кабинете установить плагины вордпресса создав блок Органайзер.:

Также в личном кабинете размещается график оплат.

Готовый функционал протестировать на валидаторе,

Код у функционала открытый.

Для функционала должны быть свои дизайны:

1 - для меню личного кабинета владельца презентационной страницы. Чтобы меню не имело

вид стандартной панели менджера Вордпресса.

2 - дизайны шаблонов презентационных страниц на выбор в личном кабинете пользователя.

WordPress
4 года назад
BCGK
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Был
4 года назад

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Алексей
 
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