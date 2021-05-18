Создать маленький сайт для дипломной работы!

﻿Срочно нужен сайт для дипломной работы. Маленький, хиленький и очень дешевый. Чтобы было что-то на подобии сайта.

Тема: сайт магазин для продажи музыкальных инструментов с использованием БД и Реакт (просто чтобы было для вида).

Сам сайт на ваше усмотрение, хоть под шаблон его делайте, но нужен в самые короткие сроки, до 4-5 утра.

На все вопросы отвечу, буду на связи.