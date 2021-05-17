Нужен сайт компании по продаже продуктов 1с / программистов 1с /

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Закрыт5 заявок1308 просмотров

Нужен сайт компании по продаже продуктов 1с / программистов 1с / обслуживанию 1с

Внимание!!! 

Я сам могу поднять смс с каким то шаблоном, но набивать контент это ад для меня.

Я хочу чужой(готовый) купить.  

Развернул у себя и забыл. 

Требований никаких.  Представьте его за ближайший год увидет человека 4 ре (два из них я и вы )

Задача такая - найти специалиста, который выполнял похожий проект

И остались исходники.

Куплю готовый проект.

Был свой сайт, но денег не принес. за 15 лет. Заниматься им нет сил и желания.

Работал как визитка.

Хочу найти готовый проект. Залил к себе на хостинг поменял лого и телефон и забыл про него.

Требований никаких.

Если у вас есть "болванка" под похожий сайт - то это то что я ищу.

Ребята/ друзья / колеги я не ищу того кто может индивидуально под меня заморочиться и собрать мне сайт.

я ищу такого кто делал сайт по похожей тематике и остался исходник.

ищу неспешно.

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