Создать строительный сайтВечер добрый.Нужно сделать строительный сайт, дома из сендвич панелей.Примеры сайтов которые понравились а точнее фото или ссылка добавлю. Приоритет вот этот сайт ссылка https://www.behance.net/gallery/108429725/Landing-page-Construction-company?tracking_source=search_projects_recommended|строительство 2)https://www.behance.net/gallery/119355669/Landning-Page-stroitelstvo-karkasnyh-domov?tracking_source=search_projects_recommended|строительство ...
Нужен сайт компании по продаже продуктов 1с / программистов 1с /
Нужен сайт компании по продаже продуктов 1с / программистов 1с / обслуживанию 1с
Внимание!!!
Я сам могу поднять смс с каким то шаблоном, но набивать контент это ад для меня.
Я хочу чужой(готовый) купить.
Развернул у себя и забыл.
Требований никаких. Представьте его за ближайший год увидет человека 4 ре (два из них я и вы )
Задача такая - найти специалиста, который выполнял похожий проект
И остались исходники.
Куплю готовый проект.
Был свой сайт, но денег не принес. за 15 лет. Заниматься им нет сил и желания.
Работал как визитка.
Хочу найти готовый проект. Залил к себе на хостинг поменял лого и телефон и забыл про него.
Требований никаких.
Если у вас есть "болванка" под похожий сайт - то это то что я ищу.
Ребята/ друзья / колеги я не ищу того кто может индивидуально под меня заморочиться и собрать мне сайт.
я ищу такого кто делал сайт по похожей тематике и остался исходник.
ищу неспешно.
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