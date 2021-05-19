Нужен несложный, но красивый сайт на викс на тему ремонт компьютеров. должна быть главная страница и какое-то меню для разных видов услуг. все можно обсудить походу. Подойдут начинающие фрилансеры. главное желание и недорогая цена.
Сделать сайт на Editor X
Добрый день. Имеется сайт https://www.triton.finance/ - на Editor X - https://www.editorx.com/
Необходимо доработать некоторые страницы и создать новые - вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/14SBj3jBcvb4eW_PcYyAgH7nAWEro7d1M-gFmo8cXxuA/edit?usp=sharing
Нужно знание Editor X.
Заявки фрилансеров
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