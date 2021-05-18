Скопировать сайт

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Закрыт14 заявок1679 просмотров

Есть готовый сайт, который создан на конструкторе Flexbe, его нужно скопировать. чтобы правильно отображался на всех девайсах. Располжен к долгосрочному сотрудничству. Настроен на долгосрочное сотрудничество

4 года назад
onmaks
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нина
 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Георгий
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Владислав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Влад
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Данил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Богдан
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Татьяна
 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Атай
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
33 отзыва
4 года назад
Владимир
 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад

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