Сделать сайт на основе существующего

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Закрыт20 заявок1939 просмотров

Приветствую, есть сайт - http://aprad.org.ua/

необходимо создать сайт на основе этого, должен быть аналогичный функционал, но нужна смена оформления, что бы сайт выглядел не слизанным под копирку. Ничего нового на сайт добавлять не нужно. Данные на сайте будут другие (для другой компании), сайт будет информационный, который будет регулярно обновляться новостями, которые можно будет комментировать.

Так же необходимо будет сайт натянуть на cms, что бы была возможность быстро и удобно наполнять его контентом. Кто готов взяться за работу пишите, договоримся о цене и обсудим все детали

Можно безопасный платеж

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