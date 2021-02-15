Быстрая, адаптивная, кроссбраузерная, качественная вёрстка сайтов по БЭМ

👍 Главное для меня, чтобы клиент был доволен работой!

Готов приступить к вашему заказу в любое время. Навыки HTML5, CSS3, Bootstrap 4, jQuery. Заказ будет выполнен

🔥 качественно и в срок. 🔥 Вы можете посмотреть мои работы в портфолио. Как верстальщик я постоянно совершенствуюсь и оттачиваю свои навыки и знания.

(Работаю с хорошим маркетологом, если нужны его услуги, пишите!)

Что вы можете получить от сотрудничества со мной?

-не беру предоплат

-всегда на связи

-всегда доведу дело до конца

-предоставляю отчёты по проделанной работе

🎯 Знания, умения, навыки:

👉-HTML5, CSS3, SASS(LESS), чистый JavaScript, jQuery, Bootstrap 4

👉-Flexbox, Grid Layout

👉-Gulp

👉-Git(Bitbucket)

👉-Parallax scrolling, Lazy Loading

 Чем занимаюсь:

👉-Чистый, кроссбраузерный (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone), валидный код. Вёрстка по БЭМ

👉-Адаптивная, отзывчивая, резиновая вёрстка(flex, grid)

👉-Вёрстка макетов из PSD, Figma.

👉-Лёгкая интеграция моего кода в любые CMS системы.

Конструкторы для создания сайтов:

👉-Знания конструктора Tilda, опыт создания лендингов и интернет-магазинов. Хороший стартовый веб ресурс для начала бизнеса.

Системы управления контентом:

WordPress, OpenCart ...

Так же могу помочь с установкой сайта на хостинг или проконсультировать Вас.

💬 Схема работы:

Предварительная заявка /// Изучение технического задания /// Окончательная заявка /// Безопасная сделка либо Поэтапная оплата /// Работа /// Отправляю все исходники /// Отзыв

 Оплата:

-Карты Visa/MasterCard

-Qiwi кошелёк

-Яндекс Деньги

-WebMoney

Для юридических лиц:

-Оформлен как самозанятый, могу выдавать чеки

📞 Связь со мной:

E-mail: [email protected]

Telegram: 8-968-640-92-67

WhatsApp: 8-977-861-02-77

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