👍 Главное для меня, чтобы клиент был доволен работой!
Готов приступить к вашему заказу в любое время. Навыки HTML5, CSS3, Bootstrap 4, jQuery. Заказ будет выполнен
🔥 качественно и в срок. 🔥 Вы можете посмотреть мои работы в портфолио. Как верстальщик я постоянно совершенствуюсь и оттачиваю свои навыки и знания.
(Работаю с хорошим маркетологом, если нужны его услуги, пишите!)
Что вы можете получить от сотрудничества со мной?
-не беру предоплат
-всегда на связи
-всегда доведу дело до конца
-предоставляю отчёты по проделанной работе
🎯 Знания, умения, навыки:
👉-HTML5, CSS3, SASS(LESS), чистый JavaScript, jQuery, Bootstrap 4
👉-Flexbox, Grid Layout
👉-Gulp
👉-Git(Bitbucket)
👉-Parallax scrolling, Lazy Loading
Чем занимаюсь:
👉-Чистый, кроссбраузерный (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone), валидный код. Вёрстка по БЭМ
👉-Адаптивная, отзывчивая, резиновая вёрстка(flex, grid)
👉-Вёрстка макетов из PSD, Figma.
👉-Лёгкая интеграция моего кода в любые CMS системы.
Конструкторы для создания сайтов:
👉-Знания конструктора Tilda, опыт создания лендингов и интернет-магазинов. Хороший стартовый веб ресурс для начала бизнеса.
Системы управления контентом:
WordPress, OpenCart ...
Так же могу помочь с установкой сайта на хостинг или проконсультировать Вас.
💬 Схема работы:
Предварительная заявка /// Изучение технического задания /// Окончательная заявка /// Безопасная сделка либо Поэтапная оплата /// Работа /// Отправляю все исходники /// Отзыв
Оплата:
-Карты Visa/MasterCard
-Qiwi кошелёк
-Яндекс Деньги
-WebMoney
Для юридических лиц:
-Оформлен как самозанятый, могу выдавать чеки
📞 Связь со мной:
E-mail: [email protected]
Telegram: 8-968-640-92-67
WhatsApp: 8-977-861-02-77
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