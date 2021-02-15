VinoffAndrey

Андрей Виноградов VinoffAndrey

 
23 годаРоссия/Зеленоград
3 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Быстрая, адаптивная, кроссбраузерная, качественная вёрстка сайтов по БЭМ

👍 Главное для меня, чтобы клиент был доволен работой!

Готов приступить к вашему заказу в любое время. Навыки HTML5, CSS3, Bootstrap 4, jQuery. Заказ будет выполнен

🔥 качественно и в срок. 🔥 Вы можете посмотреть мои работы в портфолио. Как верстальщик я постоянно совершенствуюсь и оттачиваю свои навыки и знания.

(Работаю с хорошим маркетологом, если нужны его услуги, пишите!)

Что вы можете получить от сотрудничества со мной?

-не беру предоплат

-всегда на связи

-всегда доведу дело до конца

-предоставляю отчёты по проделанной работе

🎯 Знания, умения, навыки:

👉-HTML5, CSS3, SASS(LESS), чистый JavaScript, jQuery, Bootstrap 4

👉-Flexbox, Grid Layout

👉-Gulp

👉-Git(Bitbucket)

👉-Parallax scrolling, Lazy Loading

 Чем занимаюсь:

👉-Чистый, кроссбраузерный (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone), валидный код. Вёрстка по БЭМ

👉-Адаптивная, отзывчивая, резиновая вёрстка(flex, grid)

👉-Вёрстка макетов из PSD, Figma.

👉-Лёгкая интеграция моего кода в любые CMS системы.

Конструкторы для создания сайтов:

👉-Знания конструктора Tilda, опыт создания лендингов и интернет-магазинов. Хороший стартовый веб ресурс для начала бизнеса.

Системы управления контентом:

WordPress, OpenCart ...

Так же могу помочь с установкой сайта на хостинг или проконсультировать Вас.

💬 Схема работы:

Предварительная заявка /// Изучение технического задания /// Окончательная заявка /// Безопасная сделка либо Поэтапная оплата /// Работа /// Отправляю все исходники /// Отзыв

 Оплата:

-Карты Visa/MasterCard

-Qiwi кошелёк

-Яндекс Деньги

-WebMoney

Для юридических лиц:

-Оформлен как самозанятый, могу выдавать чеки

📞 Связь со мной:

E-mail: [email protected]

Telegram: 8-968-640-92-67

WhatsApp: 8-977-861-02-77

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JavascriptWordPressOpenCartAndroidiOSBootstrapFigmajQueryTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$90
10 баллов
3 года назад
Вёрстка
Спасибо Андрей за качественную профессиональную работу! Тут действительно профессиональный подход к работе. Рекомендую.
Хороший заказчик. Понятное ТЗ, отвечает вовремя. Рекомендую
Ответный отзыв
s0s0s0s
Сергей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Отверстать простую страницу в html
Хороший , быстрый грамотный исполнитель. Верстку сделал быстро и качественно. Рекомендую.
Отличный заказчик. Чётко поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
Требуется верстальщик, подправить
Все хорошо, рекомендую
Хороший заказчик, всегда был на связи, ответ в течение 5 минут. Оплата в срок Рекомендую
Ответный отзыв
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
3 года назад
Поменять номер на сайте
Андрею хочу выразить огромную благодарность, он первый кто откликнулся на мое обращение и практически мгновенно реализовал задачу которую я ему поставил, сразу приступив к делу решил мою проблему буквально за 5 минут, за что ему очень благодарен, далее попросил его сделать еще 1 проблемку на что он незарекнулся и сразу же решил помочь, Андрей спасибо тебе огромное, рекомендую тебя как опытного и профессионального специалиста.
Отличный заказчик, чёткое ТЗ. Всегда на связи. Буду рад поработать в дальнейшем!!!
Ответный отзыв
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
3 года назад
Доработать сайт на MODx
Благодарю Андрея за работу. Верстка выполнена быстро и хорошо.
Отличный заказчик, был рад сотрудничеству!
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