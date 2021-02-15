Поменять номер на сайте

Андрею хочу выразить огромную благодарность, он первый кто откликнулся на мое обращение и практически мгновенно реализовал задачу которую я ему поставил, сразу приступив к делу решил мою проблему буквально за 5 минут, за что ему очень благодарен, далее попросил его сделать еще 1 проблемку на что он незарекнулся и сразу же решил помочь, Андрей спасибо тебе огромное, рекомендую тебя как опытного и профессионального специалиста.