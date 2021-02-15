Поменять номер на сайте

HTML-версткаЗавершен10 заявок283 просмотра
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Поменять номер на сайте

Мой сайт bahtiiar.kg 

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Кто сможет срочно пишите

сайт вроде как на WP доступы скину от хостинга 

3 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
VinoffAndrey
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$1
1 день
Андрею хочу выразить огромную благодарность, он первый кто откликнулся на мое обращение и практически мгновенно реализовал задачу которую я ему поставил, сразу приступив к делу решил мою проблему буквально за 5 минут, за что ему очень благодарен, далее попросил его сделать еще 1 проблемку на что он незарекнулся и сразу же решил помочь, Андрей спасибо тебе огромное, рекомендую тебя как опытного и профессионального специалиста.
Отличный заказчик, чёткое ТЗ. Всегда на связи. Буду рад поработать в дальнейшем!!!
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