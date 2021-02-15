Верстка. HTML/CSS/JS

Требуется специалист для натяжки верстки на opencartИмеется созданный сайт со старым дизайном, мы подготовили верстку с новым дизайном и нам нужно натянуть ее на существующий сайтСтарая верстка так же имеется если вдруг пригодится Нужен специалист ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать копию сайта
https://wazamba777.com/en/ (отркройте сайт под впн, например Швейцария)
Только статика. Главная страничка + странички с играми.
На главной нексколько секций можна пропустить. Уточню в переписке.
Также отправлю пример что хочу получить.
Нужна оценка и сроки.
P.S.
100% соотношения не обизательно.
Для главной нужно такие секции и минимальний футер.
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