Верстка. HTML/CSS/JS

HTML-версткаЗакрыт14 заявок873 просмотра
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Сделать копию сайта

https://wazamba777.com/en/ (отркройте сайт под впн, например Швейцария)

Только статика. Главная страничка + странички с играми.

На главной нексколько секций можна пропустить. Уточню в переписке.

Также отправлю пример что хочу получить.

Нужна оценка и сроки.

P.S.

100% соотношения не обизательно.

Для главной нужно такие секции и минимальний футер.

HTMLCSS
3 года назад
Lysyi
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад