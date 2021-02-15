Внедрить и настроить на сайт mod x revo плагины Gallery

Верстка с учетом React Next.js по макетам - промо сайт. API есть. Разделы: -Новости -Акции -Разные топ-рейтинг блоки -Порядка 10 страниц, но ВСЕ с повторяющимися элементами. То есть можно ссверстать повторяющиеся элементы (их 10), а потом из них собирать страницы. Макеты покажу ...