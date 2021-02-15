Внедрить и настроить на сайт mod x revo плагины Gallery

Должен полностью открываться локально, без интернета. Все страницы из меню. Короче, нужно выкачать один в один. Ссылка в прикрепленном файле. Сроки - 1 день. Оплата по факту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачу распишу в лс
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