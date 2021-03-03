Нужна верстка Pixel Perfect очень высокого уровня

HTML-версткаЗавершен20 заявок920 просмотров
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Нужна верстка Pixel Perfect ! Очень высокого уровня 

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
Выбранный исполнитель
divster777
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
3 года назад
$350
13 дней
Профессионал с которым интересно работать, поскольку в каждый проект он вкладывает не только все свои умения, но и душу. У него есть свое видение, свой подход в том, как объективно сделать лучше необходимый дизайн, не просто его отрисовать, а как объективно, сделать его удобным и юзабельным. Виктор могу порекомендовать, как ответственного и исполнительного Профессионала.
Антон отличный заказчик. В ходе работы был постоянно на связи и оперативно отвечал на возникающие вопросы. Оплата без задержек! Рекомендую!
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