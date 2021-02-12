Мне нужна Узбекская симка любая для работы хочу зарегаться на ватсапе и пейми кто там находится готов заплатить ) Напишите кто может плис)
Сверстать ряд макетов адаптивно, дексктоп и iPad из фигмы - срочно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срок на выполнение работы 24 часа, сегодня показать первые результаты
Бюджет 80$, оплата строго по факту готовности
Раз в 2 часа обновлять на Вашем сервере результат
Есть уже основа - которую можно взять и на базе неё сделать верстку
Оставляйте телеграмм для связи
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