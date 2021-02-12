Здравствуйте! Требуется сверстать максимально простой Лендинг. Ссылку на просмотр вышлю.
Дубляж сайта и местами переверстать + правки по первому сайту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, есть сайт на вордпрессе https://e-petromax.ru/ Нужно его скопировать и внести несколько изменений + несколько правок в сам сайт
Вот тут подробное ТЗ по задачам: https://docs.google.com/document/d/1-kKt1eNcDYD1O2BWhGa6MO3DOV2iIoRKjSe20MNJmiY/edit?usp=sharing
От вас сроки и стоимость работ
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