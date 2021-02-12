Дубляж сайта и местами переверстать + правки по первому сайту

HTML-версткаЗакрыт1 заявка249 просмотров
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Добрый день, есть сайт на вордпрессе https://e-petromax.ru/ Нужно его скопировать и внести несколько изменений + несколько правок в сам сайт

Вот тут подробное ТЗ по задачам: https://docs.google.com/document/d/1-kKt1eNcDYD1O2BWhGa6MO3DOV2iIoRKjSe20MNJmiY/edit?usp=sharing

От вас сроки и стоимость работ

3 года назад
demaxweb
Денис 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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