Внести корректировки в самописный лендинг

Всем добрый день! Есть два письма в HTML, но у них мелкие баги в адаптивности, которые нужно поправить. https://docs.google.com/document/d/1wU5jxHT3u0sGg2E59dqXq2R3X4OLVVnZqyA5C60Nkt0/edit?usp=sharing Письма прикрепляю ниже. Работа на минут 5-10, поэтому, можем сделать либо за символическую сумму, либо за очень хороший отзыв :) Новички, ...