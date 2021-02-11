Мелкие правки сайта на tilda

Здравствуйте! Обозначит задачу заново, т.к. в предыдущем посте была задача плохо сформулирована и были вопросы. Новый дизайн (новый сверстанный сайт) перенести в корень основного домена. +настроить все ссылки на страницы, на соц сети , обратный звонок и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отклик только от тех кто в течении часа сможет сделать.
Сам сайт https://clck.ru/TDgWQ
Поправить herder для корректного отображения меню на разных устройствах.
Включить некоторые опции.
Ужать вес граф. файлов
вес список изменений см. тут:
https://prnt.sc/yxsikg и https://prnt.sc/yxsmkd
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