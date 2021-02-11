Мелкие правки сайта на tilda

$10
HTML-версткаЗакрыт2 заявки499 просмотров
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Сам сайт https://clck.ru/TDgWQ

Поправить herder для корректного отображения меню на разных устройствах.

Включить некоторые опции.

Ужать вес граф. файлов

вес список изменений см. тут:

https://prnt.sc/yxsikg и https://prnt.sc/yxsmkd

#tilda

#tilda

Tilda
3 года назад
shweder
Марат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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