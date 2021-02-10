Адаптивная верстка макетов Figma (Интернет-магазин)

Требуется кроссбраузерная, семантичная верстка с полным адаптивом и компонентным подходом (без bootstrap)

Работа в связке с дизайнером и менеджером проекта.

В откликах обязательно указывайте ссылки на ваши проекты, а также информацию о технологиях, которые вы используете в работе. В ответ пришлем ссылку на макеты для оценки.