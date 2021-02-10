Верстка небольшого сайта (~5 страниц)

Сейчас на финальной стадии утверждения дизайна

Страницы:

Главная, 404, политика конфиденциальности, каталог (страница с карточками товара и их описанием)

Верстку нужно прикрутить в к wordpress, 4 языковых версии (менеджерить предположительно с polylang, но может у вас есть другие варианты). Рассматриваем вариант с настройкой добавления товара из админки (без покупки, только отображение и описание), либо без правки из админки, будет зависить от цены. 4 категории товаров, в каждой ~20 позиций, пополняться будут редко

Есть слайдеры, попапы, нужно будет немного анимировать и в некоторых местах сделать параллакс

Дизайн в фигме, брошу ссылку в личку