Формы связи на лендинг

HTML-версткаЗакрыт20 заявок536 просмотров
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Здравствуйте!

Надо на двух разных лендингах сделать одинаковые формы, визуальная верстка форм есть, сделать надо только что бы скрипт отправки работал -

Обратный звонок - Имя, телефон

Заявка на расчет проекта - Имя, телефон, мыл, загрузка файла (верстки кнопки загрузка файла нет никакой)

Обычная форма - Имя, телефон, текст/вопрос

Просьба ваши контакты, что бы голосом обсудить

и пишите плз цену так же, что бы не терять время, спасибо!

3 года назад
maks-sv
Макс 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад