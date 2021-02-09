Формы связи на лендинг

Здравствуйте!

Надо на двух разных лендингах сделать одинаковые формы, визуальная верстка форм есть, сделать надо только что бы скрипт отправки работал -

Обратный звонок - Имя, телефон

Заявка на расчет проекта - Имя, телефон, мыл, загрузка файла (верстки кнопки загрузка файла нет никакой)

Обычная форма - Имя, телефон, текст/вопрос

Просьба ваши контакты, что бы голосом обсудить

и пишите плз цену так же, что бы не терять время, спасибо!