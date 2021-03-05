Нужна верстка и установка на Wordpress

HTML-версткаЗавершен21 заявка699 просмотров
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Нужна верстка и установка на Wordpress

WordPress
3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
Выбранный исполнитель
alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
3 года назад
$270
15 дней
Очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за 2 дня до установленного срока Качество выполнения на высоте, по верстке не было никаких замечаний, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность Александру за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Все отлично, понятное тз, все вопросы по проекту решались быстро и без проблем. Всем рекомендую к сотрудничеству !