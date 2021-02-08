Разработать решение для безопасного вывода средств с сайта

Планируется создание сайта для лотереи, регистрация бизнеса зарубежом занимает много времени, поэтому нам нужно решение, при котором можно сделать удобный для посетителей способ оплаты , а для нас - безопасность вывода средств. Главная задача- чтобы банк не заподозрил ничего подозрительного в транзакции, и потом не смог отследить конечного получателя средств. Проект срочный, время на реализацию дадим 10 - 15 дней. Сайт сам представляет собой платную html тему, которую нужно будет настроить и сделать вывод средств.