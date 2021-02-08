Сверстать простую html страницу

HTML-версткаЗавершен12 заявок258 просмотров
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Нужна адаптивная верстка простейшей страницы, точная копия 

https://sites.google.com/view/uamainpage/

HTML
3 года назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
jessprint
Илья 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
3 года назад
$4
1 день
Работа выполнена практически моментально и с учетом всех правок. Спасибо за сотрудничество!
Заказчик был на связи постоянно, и отвечал очень быстро. Четко поставленное тз. Моментальная оплата. Рекомендую!
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