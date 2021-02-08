Сверстать простую html страницу

Здравствуйте! Необходимо перенести на постоянный домен сверстанный сайт . + доделать небольшие правки. Может по коду что подсказать. +настроить все ссылки на страницы, на соц сети , обратный звонок и мессенджеры +конечно настроить и вероятно сделать форму обратной ...