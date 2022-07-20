Дизайн и вёрстка интерфейсов
Я дизайнер-самоучка с сильными техническими навыками и практическим опытом более 3 лет. Основной инструмент – здравый смысл. Люблю когда сложные функции скрыты за простым и понятным дизайном, приносящим пользу и удовлетворение конечному пользователю, готовому за них заплатить.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$290
средняя цена заказа
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Сервис покупки билетов в кино18 просмотров
- LMS система13 просмотров
- Приложение для онлайн-занятий с учителем21 просмотр
- Социальная сеть23 просмотра
- Лендинг для презентации услуг21 просмотр
- Образовательная платформа16 просмотров
Отзывы заказчиков
$285
10 баллов
год назад
По результатам первого проекта точно будем продолжать сотрудничать с Юрием. Коммуникация комфортная. Сроки соблюдаются. Прислушивается к нашим пожеланиям и дает экспертные советы именно в том соотношении, как нам было необходимо. Спасибо.
Ответный отзыв
Понятная и интересная задача, комфортная коммуникация, объективные правки, своевременная оплата. Рекомендую работать!