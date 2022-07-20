По результатам первого проекта точно будем продолжать сотрудничать с Юрием. Коммуникация комфортная. Сроки соблюдаются. Прислушивается к нашим пожеланиям и дает экспертные советы именно в том соотношении, как нам было необходимо. Спасибо.