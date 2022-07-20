apretov

Юрий apretov

 
26 летКазахстан/Астана
3 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Дизайн и вёрстка интерфейсов

Я дизайнер-самоучка с сильными техническими навыками и практическим опытом более 3 лет. Основной инструмент – здравый смысл. Люблю когда сложные функции скрыты за простым и понятным дизайном, приносящим пользу и удовлетворение конечному пользователю, готовому за них заплатить.

Портфолио по дизайну

Примеры вёрстки

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$290
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Ksenia_Riakh
Ксения 
44 годаТаиланд
2 года в сервисе
Была
год назад
$285
10 баллов
год назад
Фиксация проекта в Figma
По результатам первого проекта точно будем продолжать сотрудничать с Юрием. Коммуникация комфортная. Сроки соблюдаются. Прислушивается к нашим пожеланиям и дает экспертные советы именно в том соотношении, как нам было необходимо. Спасибо.
Понятная и интересная задача, комфортная коммуникация, объективные правки, своевременная оплата. Рекомендую работать!
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