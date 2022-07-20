Ksenia_Riakh

[b]Задача[/b] Наша команда создает и развивает несколько цифровых бизнесов, рассчитанных на международного пользователя. Сейчас мы ищем одного UX/UI-дизайнера на фрилансе на два проекта с перспективой долгосрочного сотрудничества и по другим направлениям. [b]Что за проекты[/b] [b]Проект 1: ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$285
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн мобильных приложений30 заявокЗакрытгод назад
Нужна разработка веб-сайта на WordPress. Основная составляющая сайта — квиз, в процессе прохождения которого на экране изменяется внешний вид персонажа-маскота (добавляются и исчезают элементы дизайна). Также есть дополнительные стандартные страницы (FAQ, контакты и т.д.). Всего ...Веб-программирование11 заявокЗакрытгод назад
Привет всем. Мы делаем сайт (продукт). У нас есть прототипы в Miro. Готовим продукт к передачу разработчикам. Чтобы разработчику было понятно, что именно мы хотим получить в качестве результата нужно наши планы в четкие и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
Отзывы фрилансеров
$285
10 баллов
год назад
Понятная и интересная задача, комфортная коммуникация, объективные правки, своевременная оплата. Рекомендую работать!
Ответный отзыв
По результатам первого проекта точно будем продолжать сотрудничать с Юрием. Коммуникация комфортная. Сроки соблюдаются. Прислушивается к нашим пожеланиям и дает экспертные советы именно в том соотношении, как нам было необходимо. Спасибо.