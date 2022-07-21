Разработка веб-сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок940 просмотров

Нужна разработка веб-сайта на WordPress.

Основная составляющая сайта — квиз, в процессе прохождения которого на экране изменяется внешний вид персонажа-маскота (добавляются и исчезают элементы дизайна). Также есть дополнительные стандартные страницы (FAQ, контакты и т.д.). Всего около 11 страниц.

Сайт должен поддерживать интеграцию с СУБД и системами аналитики.

Мобайл в приоритете.

Подробные технические требования и готовый прототип в фигме мы предоставим.

FigmaWordPress
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