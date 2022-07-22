Вывести блок новостей на главной WordPress

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка385 просмотров

Нужно вывести блок новостей на главной странице.

Использую WP Elementor

ElementorWordPress
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$5
2 дня
Escrow
Мастер своего дела. Без всяких лишних вопросов быстро приступил к работе и также быстро её закончил. Всегда на связи и готов дать консультацию на любой интересующий вопрос по проекту. Рекомендую как ответственного исполнителя.
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Заявки фрилансеров

volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад

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