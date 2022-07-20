Требуется разработать PHP-класс для автоматизации регистрации аккаунтов и создания тикетов на сайтах с одинаковой CMS. Необходим опытный разработчик, который пишет чистый код в ООП. Проект будет реализован на фреймворке Yii2 с использованием PHP 7.4. Полное ТЗ доступно в прикреплении.
Исправить верстку, Подключить к ЦМС, Добавить микроразметку
Есть старый сайт, для которого сделали новый дизайн (там только две страницы).
Верстка нового дизайна была сделана слабеньким начинающим верстальщиком, который также не знал php и порядок создании микроразметки. Поэтому в верстке не были предусмотрены подключение header, footer, анонса новостей на главной, микроразметка.
Есть две задачи:
1) Программирование php
- добавить правильное подключение header и footer к двум готовым страницам
- сделать вывод анонса записей Блога на главной (подключить новый дизайн к самописной ЦМС). Подключить ЦМС для вывода записей Блога и законов в новом дизайне. Фактически ЦМС предназначена только для Блога и блок Законов. Все остальные страницы сайта - статичный html и ЦМС не подключены.
2) Верстка: добавить в верстке микроразметку двух готовых страниц.
Требования к исполнителю:
- Достаточные знания и навыки в php, htlm, css, js
- Наличие в онлайне выполненных вами многостраничных сайтов с цмс
- возможность общения голосом по моб связи или по месседжерам.
Прошу предлагать:
- Подход к реализации задачи. И чем подробнее, тем лучше. Фраза "готов выполнить" меня не впечатляет. А вот, например, фраза "На сайте старая версия библиотеки JQuery с известными уязвимостями. Роботы google проверяют сайты на наличие старых версий библиотек" - подтвердит ваши навыки.
- Сроки реализации
- Стоимость.
Буду рад ответить на уточняющие вопросы.
Расчет: гривнами на карту только после реализации задания.
Спасибо!
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