Есть старый сайт, для которого сделали новый дизайн (там только две страницы).

Верстка нового дизайна была сделана слабеньким начинающим верстальщиком, который также не знал php и порядок создании микроразметки. Поэтому в верстке не были предусмотрены подключение header, footer, анонса новостей на главной, микроразметка.

Есть две задачи:

1) Программирование php

- добавить правильное подключение header и footer к двум готовым страницам

- сделать вывод анонса записей Блога на главной (подключить новый дизайн к самописной ЦМС). Подключить ЦМС для вывода записей Блога и законов в новом дизайне. Фактически ЦМС предназначена только для Блога и блок Законов. Все остальные страницы сайта - статичный html и ЦМС не подключены.

2) Верстка: добавить в верстке микроразметку двух готовых страниц.

Требования к исполнителю:

- Достаточные знания и навыки в php, htlm, css, js

- Наличие в онлайне выполненных вами многостраничных сайтов с цмс

- возможность общения голосом по моб связи или по месседжерам.

Прошу предлагать:

- Подход к реализации задачи. И чем подробнее, тем лучше. Фраза "готов выполнить" меня не впечатляет. А вот, например, фраза "На сайте старая версия библиотеки JQuery с известными уязвимостями. Роботы google проверяют сайты на наличие старых версий библиотек" - подтвердит ваши навыки.

- Сроки реализации

- Стоимость.

Буду рад ответить на уточняющие вопросы.

Расчет: гривнами на карту только после реализации задания.

Спасибо!