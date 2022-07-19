Python код чтобы выложить nft

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок869 просмотров

Нужно выложить коллекцию из 7777 нфт на сайт opensea, чтобы это сделать, понадобиться код из видео 

https://m.youtube.com/watch?v=jue7UPg4gKI&t=1s

NFTPython
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