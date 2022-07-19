Установить плагин в браузер

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки588 просмотров

Нужно установить расширение в браузер, который управляется python selenium

Нужно именно показать как это сделать, можно на видео или ещё как-то, в общем у меня у самого он должен быть установлен после вашей помощи.

Оставляйте телеграм, скину подробнее.

PythonSelenium
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
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