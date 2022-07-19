Требуется доработка сайта на платформе WIX. Необходимо реализовать функционал, позволяющий пользователям включать и выключать определенные блоки контента. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех требований.
Логирование Exception в покупательской части
Нужно логировать все Exception в покупательской части, но с минимальным объёмом инфо. Детали в полном ТЗ.
⭐ Пожалуйста, учтите:
- Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.
- Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.
- Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle проекта.
- Если есть вопросы - не стесняйтесь задавать
- Фреймворк: Yii2
- Шаблон администраторской панели: AdminLTE
- Полное ТЗ есть в файле, или можете посмотреть онлайн
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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